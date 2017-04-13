TATU Creative Studios, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonunu üstlendiği, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi sponsoru olduğu "Çikolata Festivali" 20 Nisan'da Sirkeci Garı'nda başlıyor.



BAU Gastronomi ve USLA Akademi işbirliğiyle dünyaca ünlü ve Türk şeflerin katılacağı festival 4 gün boyunca devam edecek. Çikolata workshoplarından seminerlere, söyleşilere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival, katılımcıları, hikayesi 4 bin yıl öncesine uzanan çikolatanın mucizevi yolculuğuna çıkaracak. Çikolatanın geçmişten günümüze uzanan tarihi, Türkiye'deki tarihi, çikolatanın hangi hastalıklara iyi geldiği ve kimin hangi ölçülerde tüketmesi gerektiği gibi sorular etkinlik boyunca uzmanlar tarafından yanıtlanacak.



Sektörün önemli çikolata ve kahve markalarının, tasarımcıların, canlı performansların, dünyaca ünlü yerli ve yabancı atölyelerle söyleşilerin olacağı Çikolata Festivali, 20- 21 Nisan tarihlerinde 10.00 -20.00, 22-23 Nisan tarihlerinde ise 10.00-22.00 saatleri arasında çikolata tutkunları ağırlayacak.



Çikolata Festivali'nde çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.



Festivalin biletlerine Biletix üzerinde ulaşılabiliyor. - İstanbul