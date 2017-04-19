Çikolata Festivali 1. Gün

İstanbul'un festivallerinin en yenisi Uluslararası Çikolata Festivali, 20 - 23 Nisan arasında Sirkeci Garı'nda!



Sirkeci Garı'nda "En Tatlı" Buluşma!



'Uluslararası Çikolata Festivali'yle Sirkeci Garı'nda 'tatlı' bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?



İstanbul'un simgelerinden biri olan Tarihi Sirkeci Garı, Türkiye'nin en 'tatlı' festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Çikolata Festivali, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonuyla çikolata tutkunlarının damak hafızalarında eşsiz lezzetler bırakacak. Ulusal ve uluslararası bir çok markanın yanı sıra artizan çikolatacılarının katılacağı festivalde, çikolata tutkunları birbirinden eşsiz lezzetlerle buluşacak.



Festivalde, BAU GASTRONOMİ ve USLA Akademi işbirliği ile çikolata şeflerinin katılacağı söyleşiler, workshoplar, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler, çikolatanın teknolojiyle buluştuğu birbirinden farklı uygulamalar, performanslar ve interaktif festival deneyimi de yer alacak.



Festivalde çocukları da 'tatlı' sürprizler bekliyor. Bu vazgeçilmez lezzetin tutkunu olan çocuklar da kendileri için özel olarak oluşturulan Kidszone alanındaki birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem festival keyfini hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.



PROGRAM



20 Nisan Perşembe 13: 00 – 14: 00



Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras



14: 00 - 14: 45



"Çikolata Hakkında Bilmediklerimiz ve Çikolatada Yeni Trendler" konulu Söyleşi



USLA Akademi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras



14: 45-15: 05



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



15: 05 – 16: 05



Söyleşi + Atölye



CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Şener Amran



16: 05 – 17: 05



"Çikolata ve Kahvenin Mükemmel Uyumu" konulu söyleşi ve tadım atölyesi



TADIM Atölyesi - Atakan Aya & MAROON CHOCOLATE - Seda Girit



17: 05-17: 25



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



17: 25 – 18: 55



"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve



"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi



BOZAYI - Müge Boz



21 Nisan Cuma 13: 00 – 14: 00



Çikolata Yapım Atölyesi



USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun



14: 00 – 14: 45



"Çikolata Yapımı ve Teknikleri" konulu söyleşi



USLA Akademi Eğitmen Şefi Sıla Coşkun



14: 45-15: 05



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



15: 05 – 16: 05



Söyleşi + Atölye



CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi



Özgecan Tanyıldız



16: 05 – 17: 05



"Herkes için Çikolata" konulu söyleşi



Diyetisyen Aslıhan Elmas NUSTIL Ürün Müdürü Meltem Şimşek



17: 05 – 18: 05



"Glutensiz Çikolatalı Tarifler" atölyesi



NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan



22 Nisan Cumartesi 10: 40-11: 00



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



11: 00 – 12: 00



"Herşeye Rağmen Mutluluk" konulu kitap söyleşisi



Dr. Ebru Nurluoğlu



Moderatör: PR Aktif Firma sahibi Yavuzcan Yazıcı



12: 00 – 13: 30



"Raw ve Alkali Beslenme" konulu söyleşi ve



"Raw Çikolata Yapımı" atölyesi



BOZAYI - Müge Boz



13: 30 – 14: 00



"Geçmişten Günümüze Çikolata"konulu söyleşi



USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu



14: 00 - 15: 00



"Çikolata Yapım Atölyesi"



USLA Akademi Eğitmen Şefi Soner Göksu



15: 00 – 16: 00



Söyleşi + Atölye



CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet



16: 00-16: 20



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



16: 20 – 17: 20



"Kahve Sohbeti" konulu söyleşi



JULIUS MEINL - Türkiye Genel Müdürü Ali Gökhan



17: 20-17: 40



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



17: 40 – 18: 40



"Mutluluk İçin Çikolata" konulu interaktif atölye



MAROON CHOCOLATE - Seda Girit



23 Nisan Pazar 11: 00-11: 30



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



11: 30 – 12: 30



"Kadın Girişimcinin Çikolata Markasıyla Başarı Hikayesi" konulu söyleşi



COCOAS CHOCOLAT İstanbul - Burça Yılmaz Mercan



13: 00 – 14: 00



Çikolatalı Lezzetler Atölyesi USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya



14: 00 - 14: 45



"Türkiye'de Çikolatanın Tarihi" konulu söyleşi



USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya



15: 00 – 16: 00



Söyleşi + Atölye



CALLEBAUT – Çikolata Akademisi Şefi Marc Pauquet



16: 00-16: 20



Çikolata'nın Yerli Tarihi Belgesel Gösterimi



" Tadı Hep Damakta: Çikolata"



16: 20 – 17: 20



"Çikolata ve Çay: Büyülü Eşleşme, Lezzetli Birliktelik" konulu söyleşi



MITZA – Çağla Yılmaz



17: 20 – 18: 20



"Çikolatalı Super Food'lu Tarifler" atölyesi NUSTIL



NUSTIL Yöneticisi Ebru Erdoğan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Sirkeci Garı Salonu



Mekan Adresi : Ankara Cad., Hoca Paşa Mah.



Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 12: 00: 00



Kategori : Çikolata Festivali 1. Gün



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır