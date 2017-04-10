Çikolata Atölyesi

Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.

Çikolata Atölyesi

Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.

Çikolatanın hassasiyetlikleri, dikkat edilmesi gerekenleri, temel yapısı ve özellikleri, teknik kullanımı gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş tüm içerikler ve bilgiler bu eğitimde.

Çikolata hakkında uzmanlaşmak isteyen pastane, kafe, restoran işletmecileri ve mutfak çalışanları, çikolata butiği yapmak isteyenler ve tüm çikolataseverler için ideal bir eğitimdir.

Kakuleli, acı biberli sıcak çikolata

Ganaj yapımı

Rakılı ganaj

Hindistan cevizli dolgu

Limonlu ganaj

Karabiberli karamelli ganaj

Çİkolata temperleme

Çİkolata üretimi Rakılı kesme çikolata Marshmellow'lu Halley

Yer fıstıklı crunch

Limonlu truf çikolata

Rocher

Mulaj çikolata

Salı, Çarşamba Saat: 19: 00-22: 00

*Eğitim programı 2 gün sürmektedir.

*Derslerin telafisi yoktur. Ücret iadesi yoktur.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12

Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Çikolata Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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