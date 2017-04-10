Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.



Çikolatanın hassasiyetlikleri, dikkat edilmesi gerekenleri, temel yapısı ve özellikleri, teknik kullanımı gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş tüm içerikler ve bilgiler bu eğitimde.



Çikolata hakkında uzmanlaşmak isteyen pastane, kafe, restoran işletmecileri ve mutfak çalışanları, çikolata butiği yapmak isteyenler ve tüm çikolataseverler için ideal bir eğitimdir.



Kakuleli, acı biberli sıcak çikolata



Ganaj yapımı



Rakılı ganaj



Hindistan cevizli dolgu



Limonlu ganaj



Karabiberli karamelli ganaj



Çİkolata temperleme



Çİkolata üretimi Rakılı kesme çikolata Marshmellow'lu Halley



Yer fıstıklı crunch



Limonlu truf çikolata



Rocher



Mulaj çikolata



Salı, Çarşamba Saat: 19: 00-22: 00



*Eğitim programı 2 gün sürmektedir.



*Derslerin telafisi yoktur. Ücret iadesi yoktur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Çikolata Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır