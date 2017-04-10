Çikolata Atölyesi
Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.
Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.
Çikolatanın hassasiyetlikleri, dikkat edilmesi gerekenleri, temel yapısı ve özellikleri, teknik kullanımı gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş tüm içerikler ve bilgiler bu eğitimde.
Çikolata hakkında uzmanlaşmak isteyen pastane, kafe, restoran işletmecileri ve mutfak çalışanları, çikolata butiği yapmak isteyenler ve tüm çikolataseverler için ideal bir eğitimdir.
Kakuleli, acı biberli sıcak çikolata
Ganaj yapımı
Rakılı ganaj
Hindistan cevizli dolgu
Limonlu ganaj
Karabiberli karamelli ganaj
Çİkolata temperleme
Çİkolata üretimi Rakılı kesme çikolata Marshmellow'lu Halley
Yer fıstıklı crunch
Limonlu truf çikolata
Rocher
Mulaj çikolata
Salı, Çarşamba Saat: 19: 00-22: 00
*Eğitim programı 2 gün sürmektedir.
*Derslerin telafisi yoktur. Ücret iadesi yoktur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12
Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Çikolata Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır