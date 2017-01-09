Çikolata Atölyesi

Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz.



Çikolata atölyesinde öğrenecekleriniz ile profesyonelce üretim yapıp, teknikler ile farklı reçeteler gelişterebilmeyi öğreneceksiniz. Çikolatanın hassasiyetlikleri, dikkat edilmesi gerekenleri, temel yapısı ve özellikleri, teknik kullanımı gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş tüm içerikler ve bilgiler bu eğitimde.



Çikolata hakkında uzmanlaşmak isteyen pastane, cafe, restoran işletmecileri ve mutfak çalışanları, çikolata butiği yapmak isteyenler ve tüm çikolata sevenler için ideal bir eğitimdir.



Kakuleli, acı biberli sicak çikolata Ganaj yapımı



Rakili ganaj



Hindistan cevizli dolgu Limonlu ganaj Karabiberli karamelli ganaj Çikolata temperleme Çikolata üretimi Rakili kesme çikolata Marshmellow'lu halley Yer fistikli crunch Limonlu truf çikolata Rocher Mulaj çikolata



Çarşamba,perşembe



14: 00-17: 00



*Tüm eğitimcilere eğitim detaylarını anlatan kitapçık ve önlük takımı hediye edilecektir. Eğitimler Profesyonel Pastacılık&Ekmekçilik atölyesinde, bireysel çalışma sistemi ile teori eğitim ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda Chef's Table Mutfak Akademisi Eğitmen Şeflerinin imzaladığı sertifika verilecektir.