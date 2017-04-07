Çikolata Aşkı
Çikolatanın en tatlı yanlarını Vestel mutfağında keşfedin!
Çikolatanın en tatlı yanlarını Vestel mutfağında keşfedin!"Çikolata yapımını öğrenip tarihi hakkında bilgi edinebileceğiniz bu etkinliği Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz. Etkinlik sonrasında Kafe Vesto'da vakit geçirebilir, size özel ikramlarımızı tadabilirsiniz."
Fındık, fıstık, ceviz ve bademin çikolata ile buluşması; Krokan Rocher
Geleneksel fındıklı Taksim çikolata (Demo*)
Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12
Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Çikolata Aşkı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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