Çikolatanın en tatlı yanlarını Vestel mutfağında keşfedin!"Çikolata yapımını öğrenip tarihi hakkında bilgi edinebileceğiniz bu etkinliği Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz. Etkinlik sonrasında Kafe Vesto'da vakit geçirebilir, size özel ikramlarımızı tadabilirsiniz."



Fındık, fıstık, ceviz ve bademin çikolata ile buluşması; Krokan Rocher



Geleneksel fındıklı Taksim çikolata (Demo*)



Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çikolata Aşkı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır