Çikolata Aşkı

Çikolatanın en tatlı yanlarını Vestel mutfağında keşfedin!

Çikolata Aşkı

Çikolatanın en tatlı yanlarını Vestel mutfağında keşfedin!"Çikolata yapımını öğrenip tarihi hakkında bilgi edinebileceğiniz bu etkinliği Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde deneyimleyeceksiniz. Etkinlik sonrasında Kafe Vesto'da vakit geçirebilir, size özel ikramlarımızı tadabilirsiniz."

Fındık, fıstık, ceviz ve bademin çikolata ile buluşması; Krokan Rocher

Geleneksel fındıklı Taksim çikolata (Demo*)

Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12

Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Çikolata Aşkı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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