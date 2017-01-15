TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Çikolata" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin." - Forrest Gump
Bu özlü sözde söylenenin aksine bu sefer çikolatanın içinde ne olduğunu bileceksiniz...
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Trüf
Rochers
Çilek dolgulu çikolata
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io