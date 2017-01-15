TÜMÜ
Haberler Search
Çikolata

Çikolata

Turkish Culinary Academy'nin "Çikolata" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Çikolata

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Çikolata" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin." - Forrest Gump

Bu özlü sözde söylenenin aksine bu sefer çikolatanın içinde ne olduğunu bileceksiniz...

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Trüf 

Rochers

Çilek dolgulu çikolata

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads