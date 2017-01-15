TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Çikolata" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin." - Forrest Gump



Bu özlü sözde söylenenin aksine bu sefer çikolatanın içinde ne olduğunu bileceksiniz...



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Trüf



Rochers



Çilek dolgulu çikolata



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.