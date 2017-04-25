Çıkmaz Sokak Çocukları

Daha fazla kazanmak için ne kadar ileri gidersin?

Çıkmaz Sokak Çocukları

Daha fazla kazanmak için ne kadar ileri gidersin? Kapitalist sistem içinde hayata tutunmaya çalışan iki yetim kardeş ve hayatlarına beklenmedik bir şekilde dahil olan gizemli yetim bir adamın enteresan bir hikayesi.


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Dekor: Cihan Aşar


Oyuncular: İştar Gökseven, Faruk Barman, Yağız Can Konyalı


Yazan: Lyle Kessler


Yöneten: Serkan Üstüner


Çeviren: Tolga Turna


Işık: Cem Yılmazer (Işık Tasarım)


Kostüm: Sinem Reyhan Kıroğlu


Müzik: Mert Carim


Reji Asistani: Işık Kaya


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Çıkmaz Sokak Çocukları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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