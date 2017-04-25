Daha fazla kazanmak için ne kadar ileri gidersin? Kapitalist sistem içinde hayata tutunmaya çalışan iki yetim kardeş ve hayatlarına beklenmedik bir şekilde dahil olan gizemli yetim bir adamın enteresan bir hikayesi.





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Dekor: Cihan Aşar





Oyuncular: İştar Gökseven, Faruk Barman, Yağız Can Konyalı





Yazan: Lyle Kessler





Yöneten: Serkan Üstüner





Çeviren: Tolga Turna





Işık: Cem Yılmazer (Işık Tasarım)





Kostüm: Sinem Reyhan Kıroğlu





Müzik: Mert Carim





Reji Asistani: Işık Kaya





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Çıkmaz Sokak Çocukları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır