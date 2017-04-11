Çıkmaz Sokak Çocukları
Daha fazla kazanmak için ne kadar ileri gidersin?
Daha fazla kazanmak için ne kadar ileri gidersin? Kapitalist sistem içinde hayata tutunmaya çalışan iki yetim kardeş ve hayatlarına beklenmedik bir şekilde dahil olan gizemli yetim bir adamın enteresan bir hikayesi.
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Dekor: Cihan Aşar
Oyuncular: İştar Gökseven, Faruk Barman, Yağız Can Konyalı
Yazan: Lyle Kessler
Yöneten: Serkan Üstüner
Çeviren: Tolga Turna
Işık: Cem Yılmazer (Işık Tasarım)
Kostüm: Sinem Reyhan Kıroğlu
Müzik: Mert Carim
Reji Asistani: Işık Kaya
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Çıkmaz Sokak Çocukları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır