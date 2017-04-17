Çıkmaz, Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye'nin güven ve istikrarın devamı için sandıkta 'evet' dediğini söyledi.



Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişim için 'evet' kararı aldığını ve bu değişimle gelecek yılların Türkiye'sinin daha güçlü olacağını belirtti. Halkın sandığa giderek güve ve istikrara oy verdiğini vurgulayan Çıkmaz, "Geçmişte birçok sıkıntıyı göğüsleyen milletimiz artık sıkıntılı dönemleri hatırlamak istemiyor. Halk bu nedenle önüne konulan 18 maddelik değişimin doğru olduğuna inandı ve 'evet' dedi. Türkiye'nin kabuğunu kırabilmesi için değişime gitmesi gerekiyordu. O da 16 Nisan'da gerçekleştirildi. Çıkan sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren herkesi tebrik ediyorum. Sandıkta 'evet' ya da 'hayır' diyen vatandaşlarımızın bugünden itibaren güçlü Türkiye için mücadele edeceğine inanıyorum" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çift başlılığın ortadan kalkacağına dikkati çeken Çıkmaz, bununla birlikte bürokratik engellerin de son bulacağını kaydetti. Bunun da ülkede kararların daha hızlı alınmasına yol açacağını belirten Çıkmaz, "Mevlana'nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı, artık yeni şeyler söylemek lazım' Referandum da dünde kaldı artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazım. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu hedeflere odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de toplumun her kesimine büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu. 2017'nin ilk çeyreğinin referandum çalışmalarıyla geride kaldığını anlatan Çıkmaz, "Gündem referandum olmasına rağmen ihracatımız artışa geçti. Önümüzdeki süreçte bu artışın daha da fazla olacağına inanıyorum. Geçen seneye göre iyi yerdeyiz. 2017 yılı Türkiye için her anlamda iyileşme ve atılım yılı olacak. Bu da 2023 hedeflerimize daha kolay ulaşacağımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.



Referandum sonuçlarının ardından ilk olumlu sonucun döviz cephesinden geldiğini anımsatan Çıkmaz, sandıktan 'evet' çıkmasının ardından doların 3.63'e, Euro'nun da 3.86'ya düştüğünü belirterek, "Bu sonuçlar iş dünyamız adına umut vericidir. Dövizin dengeli olması iş dünyasının çalışmalarını kolaylaştıracaktır. Gelecekten umutluyuz, bu umudumuz daha artacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP