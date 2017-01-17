Çıkma Plaka İçin Alınan Makbuzsuz Ücretler Fetö'ye Aktarılmış

ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta aralarında eski emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bir tanığın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polislerin çıkma plaka isteyen vatandaşlardan makbuz vermeden aldıkları ücretleri örgüte aktardıklarına yönelik ihbarına yer verildi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün yapılanması, hiyerarşisi, teşkilatlanması, hizmet birimleri, idaresi ve finans kaynakları hakkında detaylı bilgiler yer aldı.



Hukuka aykırı yollarla toplanan paraların örgütün gelirlerine kazandırılmasının detaylı anlatıldığı ve şüpheli emniyet mensupları hakkında bilgiler verilen iddianamede, o dönem Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli polislerin, çıkma plaka almak isteyenlerden sigorta takipçileri aracılığıyla alınan makbuzsuz paraları FETÖ'ye "himmet" olarak gönderdiği belirtildi.



Tanık K.A'nın önceki yıl yaptığı ihbarlara da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"K.A tarafından yapılan ihbarda, trafik şubesi tarafından çıkma plakalardan dolayı kendilerinden para alındığı ve bu paranın sigorta takipçisine makbuzsuz bir şekilde verildiği, plaka almak için plaka başına 300 ile 700 lira arasında para verdikleri, bu plakaların 46 .. 684 ile 46 .. 666 sayılı plakalar olduğu, hatta 46 .. 666 plakaya makbuzsuz bin lira para verildiği, bunu sadece kendisinin vermediği, plaka başına başkalarının da her seferinde sigorta takipçisine para verdiği, çıkma plakalarla alakalı plakayı almak için Trafik Şube Müdürlüğüne gidildiğinde, oradaki görevli polislerin 'parayı sigortacıya bırak gel' şekilde sözler söylediklerini, plaka alacak kişilerin Trafik Tescil Şubesinin altındaki bir iş yerine yönlendirildiği, aynı şekilde kendilerinin de bu sigorta iş yerine yönlendirilerek ve istenilen paraları, plaka başına 300-700 lira arası para ödedikleri, bu polislerin rüşvet almadığını ancak bu sigortacıda biriken paraların paralel yapıya gittiğini, olay tarihinden yaklaşık 8 ay önce sigortada çalışan A.D. isimli şahsa 'Bu paralar nereye gidiyor?' diye sorduğunda kendisine 'Trafik şubede görevli komiser yardımcısı A.T. bu paraları hizmet cemaatine götürüyor, polisler rüşvet yemiyor' dediği, çıkma plakalara makbuzsuz ve kontrolsüz bir şekilde para ödediği, çıkma plakalara makbuzsuz ve kontrolsüz bir şekilde para veren tek kişinin kendisi olmadığı, birçok kişinin de bu şekilde para ödediği, 'Trafik Şube Müdürü N.T. paralel yapı Kahramanmaraş kasasıdır, paralel yapının etkisinden kurtulamamaktadır. Halen paralel yapı kontrolü altında hareket etmektedir." beyanında bulunulmuştur."



İddianamede, K.A'nın ihbarları üzerine ilgili polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle içerisinde eski emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin bulunduğu 25 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.