Çıkarttığı Oyuncuya Taktik Vermeye Çalıştı!
Almanya derbi mücadelesi olan Köln - Borussia Mönchengladbach mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.
Teknik direktör Dieter Hecking, oyundan çıkan oyuncusuna taktik verdi.
Teknik direktör Dieter Hecking, dakika 80'de 3-2 öne geçince oyundan çıkarttığı oyuncusu Jonas Hofmann'ı yanına çağırıp tekrar oyuna alacak gibi taktik verince oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi ve gülümsedi. Dieter Hecking, daha sonra hatasının farkına vardı.
Mücadele 3-2 Mönchengladbach üstünlüğü ile sona erdi.
(Fanatik)
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