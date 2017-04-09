Çıkarttığı Oyuncuya Taktik Vermeye Çalıştı!

Almanya derbi mücadelesi olan Köln - Borussia Mönchengladbach mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.

Çıkarttığı Oyuncuya Taktik Vermeye Çalıştı!

Teknik direktör Dieter Hecking, oyundan çıkan oyuncusuna taktik verdi.

Teknik direktör Dieter Hecking, dakika 80'de 3-2 öne geçince oyundan çıkarttığı oyuncusu Jonas Hofmann'ı yanına çağırıp tekrar oyuna alacak gibi taktik verince oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi ve gülümsedi. Dieter Hecking, daha sonra hatasının farkına vardı.

Mücadele 3-2 Mönchengladbach üstünlüğü ile sona erdi.



(Fanatik)

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