Çıkarttığı Oyuncuya Taktik Vermeye Çalıştı!

Teknik direktör Dieter Hecking, oyundan çıkan oyuncusuna taktik verdi.



Teknik direktör Dieter Hecking, dakika 80'de 3-2 öne geçince oyundan çıkarttığı oyuncusu Jonas Hofmann'ı yanına çağırıp tekrar oyuna alacak gibi taktik verince oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi ve gülümsedi. Dieter Hecking, daha sonra hatasının farkına vardı.



Mücadele 3-2 Mönchengladbach üstünlüğü ile sona erdi.







(Fanatik)