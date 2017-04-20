Çıkan Yangında 1 Kişi Zehirlendi

Eskişehir'de bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki otelin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında odada bulunan T.M., dumandan zehirlendi. Zehirlenen vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Yangın ise, itfaiye ekipleri tarafından kısa süreden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ESKİŞEHİR