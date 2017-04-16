- Çıkan yagından detaylar

Yangın söndürme çalışması

Edirne'de çıkan yangın paniğe neden oldu.

EDİRNE - Babademirtaş Mahallesi İsmailaga Sokak'ta iki ev arasındaki boş arazide, çöplerin ve odunların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangın sırasında sokak yoğun dumanla kaplandı.



Yangının söndürülmesinin ardından ekipler alanda soğutma çalışması yaptı.