Çıkan yangın bir köyü küle çeviriyordu

İlk belirlemelere göre çok sayıda evin yandığı belirtiliyor

Yangın kontrol altına alındı



ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında ilk belirlemelere çok sayıda evin yandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Alioğlu köyünde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın köydeki evlere sıçradı.

Kendi imkanları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler Kargı İtfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gönderilen Kargı Belediyesine ait itfaiye araçları yetersiz kalınca Çorum, Osmancık, Tosya Belediyelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

(TOA-BÖ