Çıkan Orman Yangınını Vatandaşlar Söndürdü

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında çıkan yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar duru itfaiye ekiplerine bildirerek bir yandan da alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN