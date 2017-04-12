Çika - Sergüzeşt, nisan ayında ikincikat sahnesinde sizlerle...



Thomas Korovinis'in 1989'da tesadüfen karşılaştığı bir kadınla yaptığı bir röportajdan uyarlanan oyun, 20. yüzyılın başlarında doğmuş, savaş koşullarında Galata genelevlerine kadar sürüklenmiş bir Anadolu kızı olan Eftalya'nın hayat öyküsünü anlatıyor.



Yazan: Thomas Korovinis



Çeviren: Frango Karaoğlan



Uyarlayan: Hazal Sayar, Zuhal Güreli



Yöneten: Hazal Sayar



Oynayan: Zuhal Güreli



Işık Tasarım: Hasan Demir



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Çika - Sergüzeşt



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır