Çika - Sergüzeşt

Çika - Sergüzeşt, nisan ayında ikincikat sahnesinde sizlerle...Thomas Korovinis'in 1989'da tesadüfen karşılaştığı bir kadınla yaptığı bir röportajdan uyarlanan oyun, 20.

Çika - Sergüzeşt

Çika - Sergüzeşt, nisan ayında ikincikat sahnesinde sizlerle...

Thomas Korovinis'in 1989'da tesadüfen karşılaştığı bir kadınla yaptığı bir röportajdan uyarlanan oyun, 20. yüzyılın başlarında doğmuş, savaş koşullarında Galata genelevlerine kadar sürüklenmiş bir Anadolu kızı olan Eftalya'nın hayat öyküsünü anlatıyor.

Yazan: Thomas Korovinis

Çeviren: Frango Karaoğlan

Uyarlayan: Hazal Sayar, Zuhal Güreli

Yöneten: Hazal Sayar

Oynayan: Zuhal Güreli

Işık Tasarım: Hasan Demir

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Çika - Sergüzeşt

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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