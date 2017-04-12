Çika - Sergüzeşt
Çika - Sergüzeşt, nisan ayında ikincikat sahnesinde sizlerle...Thomas Korovinis'in 1989'da tesadüfen karşılaştığı bir kadınla yaptığı bir röportajdan uyarlanan oyun, 20.
Çika - Sergüzeşt, nisan ayında ikincikat sahnesinde sizlerle...
Thomas Korovinis'in 1989'da tesadüfen karşılaştığı bir kadınla yaptığı bir röportajdan uyarlanan oyun, 20. yüzyılın başlarında doğmuş, savaş koşullarında Galata genelevlerine kadar sürüklenmiş bir Anadolu kızı olan Eftalya'nın hayat öyküsünü anlatıyor.
Yazan: Thomas Korovinis
Çeviren: Frango Karaoğlan
Uyarlayan: Hazal Sayar, Zuhal Güreli
Yöneten: Hazal Sayar
Oynayan: Zuhal Güreli
Işık Tasarım: Hasan Demir
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İkincikat Karaköy
Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Çika - Sergüzeşt
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır