Cihat Aşkın ve Ayla Erduran Konser Verecek

Uluslararası keman virtüözü Cihat Aşkın, devlet sanatçısı Ayla Erduran ve Festa Rustica Enseble ile Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de "İtalya'dan Sevgilerle" başlıklı konser verecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Klepierre ve THY'nin verdiği destekle dünyaca tanınmış isimleri ağırlamaya devam eden Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri'nin 26 Nisan'daki konukları uluslararası keman virtüözü Cihat Aşkın ve devlet sanatçısı Ayla Erduran olacak.



Giorgio Metteoli şefliğindeki İtalyan Festa Rustica Ensemble ile birlikte sanatçılar Bach'ın İkili Keman Konçertosu'yla birlikte Alman müzisyen Telemann'ın blok flüt suitleri de seslendirilecek.