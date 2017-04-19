Cihanbeyli'ye Kapalı Pazar Alanı Yapımı Sürüyor

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Orta Anadolu'nun en kapsamlı ve fonksiyonel kapalı pazar alanının en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.



Cihanbeyli'de halk pazarları artık sokak aralarında değil yapımına devam edilen kapalı pazar yerinde kurulacağını ifade eden Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye örnek yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Kale, kapalı pazar yerinde çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, pazarın en kısa sürede hizmete açılarak vatandaşın ve esnafın rahat bir ortamda alışveriş yapmasının sağlanacağını kaydetti. Belediye olarak bu tür hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Başkan Kale, "Bu hizmetler vatandaşlarımızın refahı içindir. Onların rahat etmesi, ilçeleri ile gurur duymaları ve ihtiyaçların giderilmesi için icra edilmektedir. Bu hizmetler tamamen belediyenin kendi imkanları ile gerçekleştirdiği hizmetlerdir. Bu hizmetlerin devam edeceğine, dur durak bilmeden, katlanarak sürdürüleceğini gönül rahatlığı ile söyleyebilirim" dedi.



Tesisin yapılacağı alanla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile arazi takası işleminin tamamlandığını belirten Başkan Kale, projelendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte toplam 8 bin 120 metrekarelik alanda inşaatın başladığını aktardı. Kapalı pazarın bitirilmesiyle Cihanbeyli'de bu konuda büyük bir eksikliğin giderileceğini belirten Kale, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan Sentetik Çim Sahanın yanına inşa edilecek tesiste 8 adet iş yeri, 2 adet soğuk hava deposu,mescitler,bay-bayan tuvaletler, mevsimlik işçiler için düşünülmüş olan bayanlar için 12,baylar için 11 adet duş bölümleri, ekmek fırını gibi kısımlar yer alacak. Kapalı Pazar alanımız ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarında yazın sıcaktan, kışın yağmur ve kardan dolayı yaşadığı sıkıntılardan kurtarmak daha modern ve daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için yapılan projemizin tüm Cihanbeylili hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA