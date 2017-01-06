15 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 öğrenciden 27'si ile sürücü Mustafa Tuncel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 15 öğrenci de Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 43 Yaralı (3)
15 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYORKonya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 öğrenciden 27'si ile sürücü Mustafa Tuncel tedavilerinin ardından taburcu edildi.
15 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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