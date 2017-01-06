Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı (1)

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis otobüsü, iddiaya göre buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 16 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - Konya