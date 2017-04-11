Cihanbeyli'de Oba Beyler Konağı Yapımına Başlandı

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından Yeniceoba Mahallesi'ne "Oba Beyler Konağı"nın yapımına başlandı.



Cihanbeyli Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son dönemde 15 Temmuz Şehitler Parkı projesinden Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi'ne kadar birçok farklı yatırımın müjdesinin veren Belediye Başkanı Mehmet Kale, yeni bir müjde daha vermişti. Başkan Kale, vatandaşların farklı aktivitelerle hoşça vakit geçirebilecekleri "Oba Beyler Konağı"nın Yeniceoba Mahallesi'nin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracağını belirtti. Projenin bugünlerde yapımına başlandığını belirten Başkan Kale, yoğun iş temposunun stres ve yorgunluğunu atmak ve aynı zamanda boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler için "Oba Beyler Konağı"nın vazgeçilmez bir mekan olacağını kaydetti.



Kale, "Bu mekanda vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için her türlü imkan sunulacak. Vatandaşlarımız burada birbirleriyle sohbet edip çaylarını yudumlayacak. Modern ve sıcak bir mekanda günün yorgunluğunu atacaklar. Konağımız keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak. Farklı aktivitelerle Yeniceobalı hemşehrilerimizin sosyal hayatına yeni bir soluk gelecek. Şimdiden bu eserimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Oba Beyler Konağı"nın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Kale, ilçe vatandaşlarına yönelik müjdelerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti. Oba Beyler Konağı'nda; kafeterya, oyun alanları, şark köşeli oturma salonu, fitness salonu, hamam, sauna, sinema ve konferans salonu, bilgisayar salonu, kütüphane, satranç ve oyun köşesi, kafe teras bölümü yer alacak. Yeniceoba Mahallemize ve Cihanbeyli halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA