Cihanbeyli'de Akşam Sohbetleri

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akşam Sohbetleri devam ediyor.



Cihanbeyli Belediyesi, mesai saatleri sonrasında makam odasında vatandaşlarla bir araya geliyor. İlçede her hafta farklı bir mahalleden gelen vatandaşlar, belediyenin düzenleniş olduğu program ile Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi makamında ziyaret ederek, ilçedeki belediye çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Başkan Kale ile birlikte ilgili amirlerin hazır olduğu toplantılarda vatandaşların problem ve isteklerine anında çözüm bulunuyor. Cumhuriyet, Göktepe, Bahçelievler mahallelerinden gelen vatandaşlar ile yapılan toplantıya, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye birim amirleri de katıldı.



İlçedeki belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Kale, "Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesiyiz. Ama bu bizim hiç bir zaman gözümüzü korkutmadı, aksine bu büyüklüğün vermiş olduğu gurur ile daha fazla çalışıyoruz. Kurduğumuz 6 Hizmet üssü ile kapanan belediyelerin yokluğunu aratmayıp daha fazla hizmet veriyoruz. Cihanbeyli'mizi yarınlara güçlü bir şekilde hazırlıyoruz. Sosyal Belediyecilik kapsamında da çalışmalarımız sürüyor. Halkın olan bu makamlarda halkı ağırlamak bizim asıl görevimizdir" dedi.



"Çalışmalardan dolayı mutluyuz"



Gerçekleşen sohbetten duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise "Yeni Büyükşehir Yasasının mahallelerimizde sorun olacağını düşünürken bugün Büyükşehir Belediyesi ve Cihanbeyli Belediyesi'nin uyum içerisinde çalışmasıyla hiç bir eksiklik yaşamıyoruz. Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. 2017 yılına başkanımız ile büyük umutlarla girdik. Belediye Başkanımız Mehmet Kale ile bu umutlar daha sağlam bir şekilde bizlerde yer ediyor" şeklinde konuştu. - KONYA