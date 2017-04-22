Cihanbeyli Belediyesi Makamı Çocuklara Emanet Etti

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cihanbeyli Belediye Başkanlığı koltuğu çocuklara devredildi.



Cihanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Gürel'in makamına Faik Türkmen Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Zeynep Karacan ve Mehmet Berkay Meler oturdu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Faik Türkmen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel'e çiçek takdim etti.



Cihanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Başkanlık makamını geleceğimiz olan gençlere devretmek büyük anlam ifade ediyor. Belediye Başkanlığı önemli ve sorumluluğu ağır olan bir görev. Şehirlerin sahipleri belediyelerdir. Çünkü şehrin idarecilerine baktığımız zaman halkın oyu ile seçilerek gelinen tek makam belediye. Dolayısı ile devamlı halkın içinde olan, halkın sorunları ile bire bir yüz yüze olan halkın da sorununu en rahat bir şekilde ifade ettiği bir kurum belediye. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Başbakanlığa kadar her makama çocuklarımız oturuyor. Bunun amaç ve gayesi yarının gençleri ve yöneticileri olan çocuklarımıza bu makamları sevdirmek. Bu makamlarda kendilerinin de olabileceğini benimsetmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutluyorum" dedi.



Cihanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Gürel, ziyarette bulunan öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - KONYA