1980 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Cihan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çok Sesli Batı Müziği Korosu'nda koristlik yaptı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni burslu olarak kazanan Cihan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı Şan Eğitimi Bölümü'nü kazanarak akademik kariyerine devam etti.



2005 yılında "Yağmurun İzi" adlı albümünü çıkardı.



2006 yılında Geçmiştin Geleceğe Yunus Emre" isimli albümün editörlük ve yönetmenliğini yaptı.



2007 yılında "Sessiz Odalar" albümünü yayınladı.



2008 yılında Kral TV en iyi çıkış yapan sanatçı adayı oldu,



2010 yılında "Bana Gözlerimi Geri Ver"albümünü yayınladı,



2011 yılında "Dolunay" maxi single albümünü yayınladı,



2014 yılında "Unutabilsem" adlı maxi single albümünü yayınladı, halen Haliç Üniversitesi konservatuarı Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Hayal K.



Mekan Adresi : Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No: 11



Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Cihan Yıldız



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır