Cihan Ünal Eski Stiline Geri Döndü
Cihan Ünal kızı Irmak Ünal'la akşam gezintisine çıktı. Kuyucu Murat Paşa rolünden sonra Cihan Ünal'ın eski stiline döndüğü görüldü.
Muhteşem Yüzyıl Kösem'de oynadığı "Kuyucu Murat Paşa" rolünün ardından ekranlarda çok fazla görülmeyen efsane oyuncu Cihan Ünal, kızı Irmak Ünal'la akşam gezmesine çıktı.
ESKİ STİLİNE GERİ DÖNDÜ
Irmak Ünal, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Uzun saçları ve sakallarıyla hafızalarda kalan ünlü oyuncunun eski stiline dönüp sakallarını kısalttığı görüldü.
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