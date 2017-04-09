Müzisyen, besteci, söz yazarı, aranjör ve yorumcu Cihan Mürtezaoğlu, 09 Nisan'da Noxus Bar'da....



İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünü tam bursla kazandı. Şimdiye kadar Anima, Gevende, Yasemin Mori, Ceylan Ertem, Pinhani, Mabel Matiz ve Burcu Tatlıses gibi isimlerle aranjör, gitarist, besteci ve prodüktör olarak çalıştı. Künt ve Sen Yağmur Dök projelerine imza attı.



Aynı zamanda yorumcu kimliği ile sahne performanslarını da sürdüren Cihan Mürtezaoğlu'nun ilk single çalışması "Sarı Söz" Eylül 2015'de DokuzSekiz Müzik yapımcılığında yayınladı.



Cihan Mürtezaoğlu kendi söz ve bestlerinin bulunduğu "Bitsin Bu Delilik' isimli ilk solo albümümün çalışmalarını tamamladı. 11 trackten oluşan albümde, 4 şarkının düzenlemesinde Zafer Tunç Resuloğlu ile birlikte çalışan Cihan Mürtezaoğlu, diğer tüm şarkıların düzenlemesini kendisi yaptı.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : SPR Pub



Mekan Adresi : Haller Gençlik Merkezi No: 2/C



Başlangıç Saati : 09.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Cihan Mürtezaoğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır