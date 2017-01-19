Müzisyen, besteci, söz yazarı, aranjör ve yorumcu Cihan Mürtazeoğlu 19 Ocak'ta Babylon sahnesinde...



Anima, Gevende, Yasemin Mori, Ceylan Ertem, Pinhani, Mabel Matiz ve Burcu Tatlıses gibi isimlerle aranjör, gitarist, besteci ve prodüktör olarak çalışan Cihan Mürtazeoğlu ilk single'ı "Sarı Söz"ü 2015'te DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayımladı. Kendi söz ve bestelerinin yer aldığı "Bitsin Bu Delilik" isimli ilk solo albümümün çalışmalarını tamamlayan sanatçının albümdeki dört şarkı, Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor.



Kapı Açılış: 20.30



Cihan Mürtezaoğlu: 21.30



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