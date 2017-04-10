Çiğli Belediyespor-Sökespor: 3-2





STAT: Çiğli Atatürk



HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Şefik Öner (xx), Burak Celep (xx)



ÇİĞLİ BELEDİYESPOR: Can (xx)- Mahmut Yıldırım (xxx), Mahmut Utku (xx), Halil Yekta (xxx), Hakan (x) (Dk.46 Murat xxx), Doğan Yaşar (xxx) (Dk.84 Doğukan), Ali (xx), Emrah (xxx), Emre (xxx) (Dk.75 Mustafa xx), Hasan (xx), Göksel (xxx)



SÖKESPOR: Ufuk (x)- Gökhan (xx), Ali Aykan (x), Recep (xx) (Dk.83 Hakan), Emre (xx), Rıza (xxx), Saliou (xxx), Kaan Bartu (x), Ahmet (x) (Dk.88 Hüseyin Görkem), Mehmet Ali (x), Ferdi (xxx)



GOLLER: Dk.29 (penaltı) Mahmut Yıldırım, Dk.54 Emre, Dk. 90+1 Göksel (Çiğli Belediyespor), Dk.16 Saliou, Dk.43 Ferdi (Sökespor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 28 Kaan Bartu, Dk. 82 Mehmet Ali (Sökespor)



SARI KARTLAR: Rıza, Mehmet Ali, Ferdi (Sökespor), Göksel, Halil Yekta, Murat (Çiğli Belediyespor)



BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta son haftaya playoOff umuduyla giren iki takımın Çiğli'deki mücadelesinde Çiğli Belediyespor, iki kez yenik duruma düştüğü maçta 9 kişi kalan rakibi Sökespor'u 3-2 mağlup ederken, sonuç iki takıma da yaramadı sevinen Utaş Uşakspor oldu.



Bu skorla Yatağanspor'u deplasmanda 2-1 yenen Utaş Uşaspor, grubu lider tamamlayarak Play off oynama hakkı kazandı.



Çiğli Belediyespor 50 puanla sezonu ikinci bitirirken, Sökespor 48 puanla üçüncü sırada kaldı. Dostça başlayan müsabakada futbolcular, iki takım taraftarına çiçek verdi, taraftarlar takımları ayrı ayrı tribünlere çağırıp alkışladı. Ev sahibi Çiğli'nin 90+1'inci dakikada Göksel'le kazandığı golden sonra ise Sökeli taraftarlar koltukları kırıp sahaya ve rakip tribünlere attı, sahaya yabancı madde attı. Bazı taraftarlar sahaya atlayıp Çiğli tribünlerine saldırmaya çalıştı. Çevik kuvvet olayı biber gazı sıkarak yatıştırdı. Sökeli futbolcular, maçın ardından büyük üzüntü yaşayarak göz yaşlarına boğuldu.



16'ıncı dakikada Sökespor öne geçti. Rıza'nın sol kanattan ceza sahasına girip vurdu topu kale önünde Saliou tamamladı: 0-1.



29'uncu dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Çiğli atağında Göksel'in kaleye giden şutunu ceza sahasında Kaan Bartu koluyla kesince Hakem Sait Tuzcu penaltı noktasını gösterip bu futbolcuya kırmızı kart çıkardı. Penaltıyı Mahmut Yıldırım gole çevirdi: 1-1.



43'üncü dakikada konuk ekip yeniden üstünlüğü yakaladı. Çiğli ceza alanında oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Ferdi, ağları havalandırdı: 1-2.



54'üncü dakikada skor yine eşitlendi. Sağ kanattan Emrah'ın ortasını Emre ağlara yolladı: 2-2.



82'nci dakikada Sökespor 9 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Sökesporlu Mehmet Ali, rakip takımdan Doğan'a arkadan sert bir müdahalede bulununca ikinci sarı karttan kırmız kartla oyundan atıldı.



90+1'inci dakikada Doğukan sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Göksel, gelişine bir şutla skoru belirledi: 3-2.



- İzmir