Çığın Düşme Anı Kamerada

Rize Ayder Yaylası'nda hava sıcaklığının artmasıyla yamaçlarda biriken kar kütleleri kaydı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder yaylası'nda kış aylarında biriken dev kar kütleleri kaplıcalar bölgesinde bulunan dere yatağına doğru düştü. Çığın düşme anı ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çığ, çamurun da karışmasıyla dere yatağını tamamen kapattı.



ABANT'TA KIŞ GÜZELLİĞİ



Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı Nisan ayında yağan karla tekrar beyaza büründü. Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Abant'ta, tatillerini geçirmek için gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdiler. Tatilciler Bahar aylarında böyle bir manzarayla karşılaşmanın zor olduğunu hatırlattılar.



BURSA'DA KAR ÇİLEK ÜRETİCİSİNİ VURDU



Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı çilek üreticisini zor durumda bıraktı. Hasada bir hafta kala yağan kar seraların çökmesine neden oldu. İnegöl'ün marka değerleri arasında yer alan çilek üretimi, hasada bir hafta kala yağan kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi.



İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kar yağışının ardından İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üretimi yapılan seraları yerinde inceleyerek hasar tespitinde bulundu. Seraları çöken çiftçi Ali Satılmış mağdur olduklarını dile getirdi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise don olursa büyük sıkıntı yaşayacaklarını söyledi.



DÜZCE'DE FINDIK ÜRECİTİSİNİ KORKU SARDI



Düzce ve bazı ilçelerinde de kar yağışının ardından fındık üreticisini korku sardı. Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran, mevsim normallerinin çok farklı şekilde sürdüğünü ve tarımsal açıdan soğuk havaların fındık üreticilerini olumsuz etkilediğini belirtti.



VAN'DA KARDELENLER ÇİÇEK AÇTI



Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle



birlikte dağların eteklerinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler, görenleri kendisine hayran bırakıyor.



(İHA)