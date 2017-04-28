Çiğ Süt' Kararına Burdur'dan Destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çiğ sütün marketlerde satışına onay vermesi sektörden destek gördü. Bin 200 tonluk kaliteli süt üretimi kapasitesine sahip Burdur'da sektör temsilcileri, sistemin tam olarak uygulanabilmesi için denetimlerin de yoğunlaştırılmasını istedi.



Burdur Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ikinci gününde, çiğ sütün raflarda yer almasına olanak sağlayan tebliğin yayınlanması gündeme geldi. Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Başar, uygulamayı desteklediklerini belirterek, "Süt dediğimiz gıda, çok hızlı kirlenmeye maruz kalıyor. Biz sütte mikroorganizma sayısının az miktardayken soğutulmuş olarak satılmasının halk sağlığı açısından daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu yeni uygulama da buna olanak sağlayacak. Artık vatandaşlarımız içinde olduğu belli olmayan sütü sokaktan almayacak. Vitrinden kaliteli ve güvenli sütü alabilecek. Bu noktada ise otokontrol sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Tarım müdürlükleri ve bakanlık elbette denetimlerini yapacak ama sağlıklı gıdada en iyi denetim üreticinin, tüketicinin birlilkte yaptığı denetimdir. Bunun da hayata geçmesi gerekiyor" diye konuştu.



"İnsanlarımız aldıkları sütle evinde kendi yoğurdunu yapmak istiyor"



KÖY KOOP Genel Başkanı Yakup Yıldız da çiğ sütün raflara girmesinin vatandaşın sağlıklı süte ulaşmasının önünü açacağını söyledi. Tüketicinin kendi yoğurdunu kendinin üretmesi yönünde bir talebi olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Dışardan alınan içeriği belirsiz ürünleri kendi canımızdan daha çok sevdiğimiz torunlarımıza yediriyoruz. Bu doğru değil. Köy Koop olarak ürettiğimiz pastörize süte yönelik tüketicilerimiz üçerinde bireysel, ikili ve yoklama şeklinde bir araştırma yaptık. Gördük ki yüzde 100 bir memnuniyet var. Yani insanlarımız aldıkları sütle evinde kendi yoğurdunu yapmak istiyor. Böyle yoğun bir talep var. Bu nedenle çiğ sütün raflara girmesini olumlu buluyoruz. Ancak bunun kontrol altında tutulması lazım, denetim şart" dedi.



Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan da fuarın Konya, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur gibi geniş bir bölgeyi kapsadığına dikkat çekerek, "Bu bölgede üretilen süt, kalitesiyle öne çıkıyor. Hijyenik ve Avrupa standartında bir sütten bahsediyoruz. Özellikle Burdur'da bin 200 tonluk kaliteli süt üretim kapasitesine ulaşıldı. Bu çok önemli. Çiğ sütün raflara girmesi de kaliteli sütün vatandaşla buluşmasında kolaylaştırıcı bir etken olacak. Eğer denetimler de en iyi şekilde yapılırsa hiç bir problem olmadan bu işi yürütürüz" ifadelerini kaydetti.



Burdur Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvanclık Fuarı'nın ikinci gününde yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Fuar, en verimli sığır yarışması ile honamlı keçi ve teke güzellik yarışmalarına da ev sahipliği yapacak. - BURDUR