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Çiğ Süt Fiyatı 30 Ay Sonra Artırıldı
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Çiğ Süt Fiyatı 30 Ay Sonra Artırıldı

Çiğ süt referans fiyatı 30 ay sonra 6 kuruşluk zamla 1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 kuruşa çıkarıldı.

Çiğ Süt Fiyatı 30 Ay Sonra Artırıldı

Çiğ süt referans fiyatı 30 ay sonra 6 kuruşluk zamla 1 lira 15 kuruştan 1 lira 21 kuruşa çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com