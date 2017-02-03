Çiğ Süt Düzenlemesi Halk Sağlığı Açısından Doğru Bir Uygulamadır

Uygulamanın halk sağlığı açısından son derece önemli olduğuna değinen Eskiyörük "Kamuoyunda çiğ süt satışının yasaklandığı şeklinde yanlış bir algı oluştu. Ancak düzenlemenin içeriği ve amacı çok farklıdır. Burada amaç sokak sütünü yasaklamak değil, uygunsuz şartlarda toplanan ve içinde hastalık yapıcı (brucella vb.) mikroorganizmalar barındıran sütlerin tüketiciye arzını önlemektir. Bunun yerine hastalıktan ari işletmelerden soğuk zincirde toplanmış, etiketli sütler tüketicilere sunulacak. Yani çiğ sütün satışına düzenleme getirilerek güvenli gıda sunulması konusunda halk sağlığı için önemli bir gelişme kaydedilmiş oldu" dedi.

UYGULAMAYI TİRE SÜT KOOPERATİFİ BAŞLATTI

Tire Süt Kooperatifi'nin, Türkiye'nin ilk etiketli hastalıktan ari günlük çiğ sütünü 1 yıl önce piyasaya sürdüğünü dile getiren Başkan Eskiyörük, söz konusu yönetmeliğin yayınlanması ve tüketici sağlığının güvenceye alınması için birçok kez başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Besin değeri açısından en değerli gıdalardan biri olan sütün, kontrollü toplanmasının ve soğuk zincirde taşınmasının çok önemli olduğuna değinen Eskiyörük;

"Ülkemizde, geniş bir tüketici kitlesi tarafından çiğ süt evde yoğurt ve sütlü tatlı yapımında kullanılmaktadır. Bu bizim bir geleneğimiz. Bu nedenle kontrolsüz ve tehlikeli olan sokak sütüne karşı sağlıklı bir alternatif olması amacıyla Türkiye'nin ilk etiketli Ari Çiğ Sütünü ürettik. Kısa sürede tüketicilerden büyük ilgi gördük. Günlük üretilen çiğ sütümüze tüketiciler sipariş usulüyle İzmir'deki her şarküteriden ulaşabilmektedir. Tüm illerdeki üretici örgütleri de kooperatifimizin bu uygulamasını örnek alarak üreticinin sütünü doğrudan tüketiciye ulaştırmak için alt yapı çalışmalarına başlamalıdır" şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Düzenlemeyle birlikte üretici birliklerine önemli görev düştüğünün altını çizen Eskiyörük, şunları söyledi:

"Çiğ Sütün arzına ilişkin düzenlemede işletme büyüklüğüne göre bir ayrım söz konusu değildir. Hastalıktan arilik ve benzeri şartları yerine getirdikten sonra 5-10 ineği olan küçük bir işletme de sütünü doğrudan tüketiciye arz edebilir. Yeterki kontrol edilsin ve hastalık riski taşımasın. Burada da en önemli görev üretici örgütlerine düşmektedir. Tüm illerdeki üretici örgütleri, Tire Süt Kooperatifi'nin yaptığı gibi gıda güvenliğine uygun süt üretimini sağlamalıdır. Ancak bu sayede küçük üreticiler istenen standartlarda süt üreterek piyasaya doğrudan arz etme şansı bulur"

SOKAK SÜTÇÜLERİNE ÇAĞRI

Sokak sütçülüğünün Türkiye'de bir meslek olarak yapıldığını dile getiren Eskiyörük, "Uygulamanın amacı sokak sütçülerini ekmeğinden etmek değil, onları tüketiciye uygun şartlarda süt sunabilecek hale getirmektir. Bu uygulamadan sadece büyük çiftlikler faydalanacak değildir ve olmamalıdır. Buradan tüm sokak sütçülerine çağrıda bulunuyorum. Biz Tire Süt Kooperatifi olarak Bakanlığın istediği standartlarda çiğ süt üretip paketliyoruz, gelin bu sağlıklı ve güvenli sütü alıp, soğuk zincirde dağıtım yapın. Hem halkımıza önemli bir hizmet vermiş olun hem de ekmeğinizi kazanmaya devam edin" dedi.