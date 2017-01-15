Çiğ Köfteye 1 Yılda 10 Milyar TL

Türkiye'de gün geçtikçe yayılan "kendi işinin patronu" olma sevdası, "franchise" (markalı bayilik) sektörünü de beraberinde büyütüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hiçbir deneyime sahip olmadan dahi belli bir markanın gücünü arkasına alan girişimciler, bu sistemde kısa sürede büyük kazançlar elde edebiliyor. Bayilik sistemi, ülkemizde gıda, restoran ve cafe başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Bu süreçte girişimci adaylarının en fazla dikkat ettiği husus ise, en düşük maliyetle kendi işinin başına geçebilmek... Hem firmaların yüksek bedeller talep etmesi hem de yüksek işletme giderleri, girişimcileri daha seçici olmaya yöneltiyor. Böylece "bayilik bedeli talep etmeyen" ve oldukça düşük sermaye ile girilebilen etsiz çiğ köfte sektörü, yıllar içinde ön plana çıktı.

KÜÇÜK YATIRIM BÜYÜK CİRO

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güzelaydın'ın verdiği bilgilere göre; bugün sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 50'nin oldukça üzerinde... Toplam şube sayısı 30 bin civarında seyrediyor. Bir şubenin aylık cirosu da ortalama 20 bin TL'yi buluyor. Sadece çiğ köfte zincirlerinin 1 yıllık cirosu 7 milyar TL'yi geçiyor. Buna market ve restoran satışları da eklendiğinde, söz konusu rakam yaklaşık 10 milyar TL'ye çıkıyor. Aynı zamanda Kahta Çiğköfte'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Orhan Güzelaydın, "Bugün 25 ilde 310 şubeye ulaştık. 2017'de hedefimiz, 360 şubeye çıkmak. Franchise vermeye devam ediyoruz. Bir şube 15 bin TL yatırımla kurulabiliyor. 5 metrekarelik bir dükkân bile bu iş için uygun. İlk açılışta 150 kilogram ücretsiz çiğ köfte tedariği sağlıyoruz. Bünyemizde yer alan eğitmenlerimiz, işletme personeli için gerekli eğitimleri sağlıyor. Günde 3 bin TL ciro yapan şubelerimiz bile var" diye konuştu.

BİR SIKIM 60 BİN İSTİHDAM

Türkiye'de her çiğ köfte bayisinde ortalama 2 kişi istihdam ediliyor. Sektör bugün bu hâliyle, yaklaşık 60 bin istihdam sağlamış durumda. Orhan Güzelaydın, "Menülerimizin vazgeçilmezi olan yeşillikler, bulgur, salça ve lavaş da binlerce çiftçiye gelir sağlıyor. Çiğ köfte millî bir ürünümüzdür. Biz bunun küresel tescili için çabalıyoruz. Bu konuda dernek olarak Ankara'da girişimlerimiz var. Bunu sağlarsak daha kurumsal yapıya kavuşacağız. Mevzuatta çiğ köfte bulunmamasından kaynaklanan bazı sıkıntılar var, bunların giderilmesini talep ediyoruz" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sektör üzerinde denetimlerinin oldukça arttığını vurgulayan Güzelaydın, şöyle devam etti: Markalı çiğ köftede insan sağlığına zararlı ürüne rastlayamazsınız. Ancak merdivenaltı üretimin çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Salçamız bile evlerde kullanılan market salçası değil, özel üretim olarak taze hazırlanıyor. Hijyene çok dikkat ediyoruz.

SOSYETE KUYRUĞA GİRDİ

20 yılı aşkın süredir sektörün içinde bulunan Orhan Güzelaydın, "Bugün elit semtlerdeki şubelerimizin satışı çok iyi. 1999 yılında Levent'te sosyeteyi çiğ köfte kuyruğuna soktuğumu hiç unutamam" dedi