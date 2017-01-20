Otel Enkazında Arama-kurtarma Çalışmaları

İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Otel Enkazında Arama-kurtarma Çalışmaları

- Helikopterle arama çalışmaları detaylar
Otel enkazında arama kurtarma çalışmaları İTALYA - İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Felaket, İtalya, Deprem
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