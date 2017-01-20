- Helikopterle arama çalışmaları detaylar
Otel enkazında arama kurtarma çalışmaları İTALYA - İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Otel Enkazında Arama-kurtarma Çalışmaları
İtalya'nın orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Helikopterle arama çalışmaları detaylar
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