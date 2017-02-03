Çığ Düşen Köy Yolu 5 Saat Sonra Ulaşıma Açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düşen köy yolu, 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.



İlçede etkili olan kar yağışının ardından etkili olan tipi ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.



Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köy yolu Milli Düzü mevkisinde tipi ve çığ düşmesi sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresine bağlı köylere hizmet götürme ekiplerince, kepçe ve greyderlerin 5 saat süren çalışmaları sonucu köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.



Yetkililer, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yolcu taşıyan minibüs sürücülerine uyarılarda bulundu.



Bu arada evde bakım hizmeti gören Rabia Karslı, Kars'taki tedavisinin ardından Çamyazı köyüne götürülmek üzere ambulans ile yola çıkarıldı.



Köy yakınlarına gelen sağlık ekipleri, Karslı'yı çığ nedeniyle kapalı olan yolda 100 metre sedye ile taşıyarak yakınlarına teslim etti.



Karslı, yakınları tarafından araçla köye götürüldü.