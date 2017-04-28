Çığ Altında Kalan İranlıyı Arama Çalışmaları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine yasa dışı yollardan giderken çığ altında kalan İran vatandaşının bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.



Ocak ayında İran'dan ilçeye 65 kilometre uzaktaki Akpınar köyü Beşevler mezrası kırsalına geçmek isterken çığ altında kalan Rizgan Sekanifer'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı.



Çığ tehlikesi, yoğun kar ve tipi nedeniyle şubatta ara verilen çalışmalara tekrar başlayan AFAD ile sağlık ekipleri, araçların arazi şartları nedeniyle ilerleyemediği alanda, yaklaşık 5 kilometrelik patika yolu kullanarak bölgeye ulaştı.



Ekipler, 3 metre kara rağmen çığ çubukları ve küreklerle saatlerce çalışma yürüterek, Sekanifer'e ulaşmaya çalıştı.



Çalışmaların daha da hızlandırılması için Van'dan takviye ekip isteneceği bildirildi.