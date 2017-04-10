Çiftlikte Bengal Kedisi ve Yabani Kurtlar Ele Geçirildi

Çatalca'da bir çiftliğe operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen aralarında Bengal kedisi ve yabani kurtların da bulunduğu 56 hayvan ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çatalca'da bulunan bir üretim çiftliğinin ruhsatsız olduğu halde faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık polisi ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen ortak çalışma sonucu çiftliğe operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, V.Ö., S.M. ve G.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, çiftlikte arama yapıldı. Arama kapsamında çiftlikte bulunan 6 adet yabani kurt, 4 adet Alman kurdu, 28 adet değişik cinslerde köpek, 8 adet değişik cinslerde kuş, 3 adet Bengal kedisi, 1 adet Asya Leoparı melezi, 2 adet yeşilbaş ördek, 4 adet Wisad Duck Kooline ördeği muhafaza altına altına alındı.



Toplam 56 havyanın ele geçirildiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin çiftlikte incelemeler yapıyor. İncelemeler sırasında kafesteki bulunan hayvanlar dikkat çekiyor.



Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, çiftlikte bulunan hayvanlar ise Orman 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL