Çiftlikköy Belediyesinde Toplu Sözleşme

Çiftlikköy Belediyes ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında belediyede çalışan memurlara yönelik toplu sözleşme imzalandı.



Bem-Bir-Sen ile Çiftlikköy Belediyesi arasındaki yürütülen görüşmeler sonucunda belediyede memur kadrosunda görev yapan çalışanlara yönelik 1 yıl süreli toplu sözleşme, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Bem-Bir-Sen Yalova Şube Başkanı Hakan İlaslan tarafından imzalandı.



Silpagar, imza töreninde yaptığı açıklamada, sözleşmeyle belediyede çalışan memurlara, hükümetin belirlediği oranın yanı sıra sosyal denge tazminatını tavandan verdiklerini belirtti.



İşçilerin ardından memurlarla ilgili toplu sözleşmeyi de imzaladıklarını belirten Silpagar, "Yemek ücreti gibi desteklerle belediye bünyesindeki memurlara mümkün olan en iyi şartları sağlamaya çalıştık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



İmza törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz, ilgili birim müdürleri, sendika yönetim kurulu üyeleri de katıldı.