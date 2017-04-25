Çiftlerin Tartışmasını Dakikalar Önce Tahmin Eden Saat

Akıllı saatler alanında şirketlerin ürün geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etse de, bu cihazlar bütün bu çalışmalara rağmen kullanıcılarına şimdilik vücut sıcaklığı, adım takibi ve kalp ritmi ölçümü gibi bilgiler vermekle yetinebiliyor. Bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir proje sayesinde, akıllı saatler alanında oldukça önemli bir gelişme olacak gibi görünüyor.



Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve üzerinde uzun bir süredir çalışılan projeden elde edilen verilere göre, akıllı saatler artık sevgililerin ve eşlerin ne zaman tartışacağını tahmin edebilir hale geliyor.



Bu projenin geliştirilme aşamasında, sevgililere dağıtılan akıllı saatlerden vücut sıcaklığı, kalp ritmi ve terleme gibi veriler analiz edildi ve eşler birbirleri hakkındaki düşünceleri her saat kayıt altına aldı. Ortaya çıkan verilerin sonuçlarına ve analizlerine göre, vücut değişkenleri sayesinde eşlerin kavga edeceği tahminlerinin yüzde 86 oranında başarılı sonuç verdiği ortaya çıktı.



Geliştirilerek akıllı saatler üzerine uygulanması planlanan bu özellik sayesinde, eşler olası bir kavganın sinyallerini şimdilik maksimum 5 dakika önceden alarak, daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki için gerekli önlemleri alarak, olası tartışmaların önüne geçilmesi planlanıyor.