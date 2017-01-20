Çiftelerliler Derneği'nden Kaymakam Ağca'ya Ziyaret

Eskişehir Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, yeni atanan Kaymakam Akın Ağca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Hadak, Çifteler'in, Eskişehir de etkin ve büyük bir potansiyele sahip bir ilçe olduğunu söyledi. Çifteler için, önemli olan projelerden bahseden Hadak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve kaynaşma adına yaptıkları faaliyet ve aktivitelerle hakkında bilgiler verdi.



Kaymakam Akın Ağca da, Çiftelerlileri ilgilendiren, tüm güzel işlere destek olacaklarını ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR