Çifteler Halkı, Suriyeli Mazlumların Umudu Oldu

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda ve Afet Acil Durum Müdürlüğü organizasyonunda başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyası adı altında, Çifteler halkının topladığı 3 TIR dolusu insani yardım malzemesi dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.



Çifteler ilçesi çarşı meydanından gönderilen tırların uğurlanışına, Vali Azmi Çelik, Çifteler İlçe Kaymakamı Akın Ağca, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, AFAD Müdürü Recep Bayar, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve vatandaşlar katıldı.



Kampanya başladığından beri bölgeye yaklaşık 30 tır insani yardım gönderdiklerini bildiren Vali Çelik, "Eskişehir halkına ve tüm kuruluşlarımıza bu kampanyaya büyük destek oldukları için teşekkür ediyorum. Allah, herkesin hayrını kabul etsin. Suriye'de hepimizin yüreğini yakan bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin durumu içler açısı. Biz, Türk milleti olarak orada yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz mazluma olan yardımseverliğimiz ve hayırseverliğimizdir" diye konuştu.



Çifteler Belediyesi'ne ve Çiftelerli hayırsever vatandaşlara ayrı bir teşekkür sunan Vali Çelik, tırların uğurlanışı esnasında yaptığı konuşmada, "Nerede bir mazlum, nerede zorda kalmış biri varsa bizim inancımız gereği toplum olarak paylaşıyor, yardımlaşıyoruz. Biz, yetimlerin başının okşanmasını, yoksulların doyurulmasını emreden bir peygamberin ümmetiyiz" dedi.



Geçen hafta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki öğrencilerin topladığı yardımları bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Vali Çelik, "Ufacık yavrularımızın gönüllerinden geçen yardımseverlik ruhu bizleri çok duygulandırdı. Onların topladığı yardımları geçen hafta müdürlüğümüzün önünden gönderdik. Bugünde Çifteler halkımızın topladığı yardımları Suriye'deki yardıma muhtaç kardeşlerimize gönderiyoruz. "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" adı altında başlattığımız yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ediyor, tırlarımızın sağ salim bölgeye ulaşmasını canı gönülden diliyorum" şeklinde konuştu.



Daha sonra 3 tır insani yardım malzemesi dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.



Buradaki programın ardından Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın son yayımladığı kararname ile Çifteler Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Akın Ağca'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Kaymakamlık ziyaretinden sonra Vali Azmi Çelik, Kaymakam Akın Ağca, Belediye Başkanı Metin Özen ve İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Çifteler Belediyesi Kültür Evi'nde özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.



Ardından Vali Çelik, Kaymakam Ağca ve beraberindekiler İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun sınıflarını gezen Vali Çelik, öğrencilerle sohbet ederek, günün anısına öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi verdi.



Son olarak yardım kampanyasına büyük destek veren hayırsever iş adamı Orhan Arslan'ı ziyaret eden Vali Çelik, Çifteler ilçesinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR