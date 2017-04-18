Çifteler'de Türk Kızılay'ına 'Kan Kök Hücre' Bağışı

Çifteler ilçesinde Türk Kızılay'ına 'Kan Kök Hücre' bağışı yapıldı.



Çifteler İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesindeki bağışa, Çifteler Kaymakamı Akın Ağca önderliğinde, Çifteler Türk Kızılay'ı İlçe Başkanı Dilaver Demiröz, müftülük personeli ve Çifteler halkı katıldı. Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin katkı sağladığı bağışa ilçe halkı büyük ilgi göstererek örnek bir etkinliğe imza atıldı. - ESKİŞEHİR