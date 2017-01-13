Çifteler Cinayeti Şüphelisi 2 Kişi Daha Denizli'de Yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 19 Kasım 2016 günü meydana gelen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanması olayı ile ilgili olarak 3 kişinin ardından aranan 2 şüpheli daha Denizli'de yakalandı.



Yapılan açıklamada, olay günü saat: 19.40 sıralarında ilçe merkezinde bir adreste, aralarında daha önce husumet bulunan iki taraf arasında çıkan kavgada; E.A.(32)'nın pompalı tüfek ile İ.Ç. ve H.Ç. isimli şahıslara ateş ettiği, İ.Ç.'nin Çifteler Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği, H.Ç.'nin ise hale Devlet Hastanesinde hayati tehlike kaydı ile tedavi altında bulunduğu belirtildi. Olaydan sonra şüphelilerin araçla firar ettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cinayet Büro Amirliğince yapılan titiz ve koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan şüphelilerden Y.A. E.A. isimli şahıslar yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Olaya karışan diğer bir şüphelinin Denizli ilinde olabileceği bilgisi alınmış, Denizli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek yapılan çalışmalar neticesi şüphelilerden E.A.(32) isimli şahıs 11 Ocak 2017 günü Denizli ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Son olarak 2 şüpheli daha yakalandı



Olayın son iki kalan firari şüphelileri E.A.(27) ve G.A.(24)'nın da yakalanmaları için çalışmalar genişletilmiş, Denizli Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda her iki şüpheli de 12 Ocak 2017 günü Denizli ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eskişehir halkının huzur ve güveni için çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR