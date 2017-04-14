Çifte Transfer Hamlesi!
Sağ bek ve orta saha bölgelerine oyuncu arayan Galatasaray'ın listesinde Sagna ve Nuri Şahin olduğu öğrenildi.
Eboue'nin ayrıldığı günden beri sağ bek sorunu çözülmeyen Galatasaray transferde bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. İngiliz ekibi Manchester City ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Bacary Sagna'nın sarı-kırmızılı takıma önerildiği ortaya çıktı.
34 yaşında olmasına rağmen bu sezon Manchester City'de 24 maça çıkan Sagna, 2 de asist yaptı. Senegal asıllı sağ bek, Fransa Milli Takımı formasını 65 kez giydi. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için ödediği bonservislere pişman olan sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde serbest oyuncuları gündemine alması bekleniyor. Tudor'un onay vermesi halinde Sagna ile temasa geçileceği öğrenildi.
NURİ ŞAHİN'İN YOLU FLORYA'YA DOĞRU
Teknik Direktör Igor Tudor'un listesine göre transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Buna göre Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan Nuri'nin de Galatasaray'a gelmek istediği belirtilirken, Borussia Dortmund'un da bu transfer için sarı-kırmızılılara sorun çıkarmayacağı ileri sürüldü.
(Sabah)