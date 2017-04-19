Çifte Cinayet Şüphelisi Muş'ta Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ve Antalya'nın Serik ilçesindeki 2 ayrı cinayetin şüphelisi olarak aranan 26 yaşındaki Nesim A., jandarma tarafından Muş'ta saklandığı evde yakalandı.



Bodrum'da 6 Nisan 2015 tarihinde, yalnız yaşayan 32 yaşındaki Mustafa Kayacı, Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu. Ev ve çevresinde inceleme yapan jandarma ekipleri, sokaktaki kan izlerini takip ederek yol kenarında bir çakı buldu. Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Bodrum'daki cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. 10 kişilik özel ekip 2 yıl boyunca Mustafa Kayacı'nın katil zanlısını bulmak için çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler, Kayacı'nın katil zanlısının 31 Ekim 2015 tarihinde de Antalya'nın Serik İlçesi, Boğazkent Mahallesi'nde sahte kimlikle çalıştığı kafeteryanın işletmecisi Alparslan Tat'ı tabancayla öldüren Nesim A. olduğunu belirledi.



Çifte cinayet suçundan aranan Nesim . ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma, Muş'ta yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen jandarma, Nesim A.'yı kaldığı evde gözaltına aldı.



Resmi evrakta sahtecilik, cinsel istismar, uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Nesim A.'nın, Muğla'ya getirilip, adliyeye sevk edileceği bildirildi.



- Muğla