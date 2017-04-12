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Çifte Bilet' Skandalında Özür Geldi
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Çifte Bilet' Skandalında Özür Geldi

Çifte bilet satılan yolcuyu yerde sürükleyerek uçaktan atan personeline destek veren United Havayolları CEO'su, tepkiler üzerine özür diledi.

Çifte Bilet' Skandalında Özür Geldi

Çifte bilet satılan yolcuyu yerde sürükleyerek uçaktan atan personeline destek veren United Havayolları CEO'su, tepkiler üzerine özür diledi.

Kaynak: Dunya.com

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