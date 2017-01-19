Çiftçiye Sulama Makineleri Desteği

Osmaniye'de yüzde 50 hibe desteği verilecek bireysel sulama makineleri alımı için başvuruların başladığı bildirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, başvuruların 13 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.



Sulama makineleri almak isteyen çiftçilere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirten Sağlam, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni sulama teknolojilerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.



Çiftçilerin kaliteli üretim yapmasını arzuladıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için tarla, bahçe, yem bitkisi gibi tarımsal arazisi bulunan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan tüm çiftçilere belirlenen şartlar çerçevesinde sulama makine ve ekipmanlarını almak için başvurmaları durumunda, yüzde 50 hibe desteği verilecek. Kurumumuza yapılacak başvurular, 13 Şubat'ta sona erecek."