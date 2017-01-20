Çiftçinin Kuraklık Endişesi Sevince Dönüştü

En kurak yıllardan birini geride bırakan Aydın, 2017 yılına yağış yönünden umutla girdi. Yılın ilk 18 gününde Aydın'da metrekareye 181,7 kg yağış düştü.



Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı yağışların sevindirici olduğunu belirterek"Kuraklık nedeniyle endişeli bir yıl geçirdik. 2017 Ocak ayının ilk yarısında uzun yıllar ortalamasının üstünde gerçekleşen yağış çiftçimizi sevindirdi" dedi.



Aydın Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da 19 Ocak 2017 tarihine kadar metrekareye yaklaşık 181,7 kilogram yağış düştü. Aydın Ocak ayı uzun yıllar ortalamasının 108,6 kilogram olduğunu belirten yetkililer, 2017 Ocak ayı yağış miktarının, ortalamanın üstünde olduğunu belirttiler.Yağışların önümüzdeki hafta içi tekrardan devam edeceğini belirten yetkililer olağanüstü bir durum beklenmediğini, havaların mevsim normallerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini ifade ettiler. - AYDIN