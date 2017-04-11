Çiftçilere Yabancı Otla Mücadele Uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hava şartlarının uygun olması halinde çiftçilerin hububat ekili alanlarda yabancı otla mücadele çalışmasına başlamaları gerektiğini söyledi.



Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istenmeyen yabancı otların buğday ve arpa veriminde önemli kayba neden olduğunu belirtti.



Arazilerden daha verimli ürün alınabilmesi için yabancı otla mücadelenin önemine değinen Aslankaya, "Buğday ve arpa ekili arazilerdeki yabancı ot, yüzde 20-30 civarında verim kaybına neden olur. Verim kaybı yanında kalitenin düşmesi, tohumluk değerinin azalması gibi dolaylı zararları da mevcuttur." dedi.



Hububat ekili arazilerde ilaçlamanın önem taşıdığını dile getiren Aslankaya, "Yabancı ot mücadelesi buğdayın kardeşlenmeyi bitirip sapa kalkmadan önceki zamanda yapılmalıdır. Bu dönemde buğday 15-20 santimetre boyunda olur. İlaçlamanın hava sıcaklığının 8-10 derece arasında olduğu, rüzgarsız ve yağışsız havada yapılması gerekir." diye konuştu.