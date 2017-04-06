Çiftçilere "Uydudan Tarım" Eğitimi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilere son teknoloji kullanılarak uygulamalı eğitim verildi.



Bereketli ovasıyla meşhur Karacabey, anlamlı bir tanıtım faaliyetine ev sahipliği yaptı. Tarım aletleri ve traktör üreticisi 'New Holland' ile Karacabey'de faaliyet gösteren 'Feyz Tarım' işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtıma Türkiye genelinden belirlenen 300'e yakın büyük ölçekli çiftçi katıldı. Ekimden hasat ve maliyete kadar bütün üretim aşamalarında kullanılan uydu destekli ölçüm ve değerlendirme uygulamaları tanıtıldı.



Doğancı Çiftliği'nde 3 gün süren eğitime Türkiye'nin 7 bölgesinden çiftçiler katıldı. Arazinin ekime hazırlanması, sulama, ilaçlama, gübreleme, hasat, verimlilik oranın belirlenmesi, işçilik, kullanılan akaryakıt gibi üretim aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Uydu ile gözlem ve bilgisayar destekli bilanço, kar-zarar rakamlarının belirlenmesi de ele alındı.



4D destekli simülatörler eşliğinde bilgilendirilen çiftçiler, edindikleri bilgileri kendi yörelerinde uygulayacak.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'deki çiftçileri ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA